Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Барселону.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.
Динамо зіграє в основному комплекті форми – білому з горизонтальними смужками. Динамівський воротар проведе матч у формі салатового кольору. Каталонці вийдуть на поле у виїзному комплекті чорного кольору. Воротар Барселони зіграє в помаранчевому.
Відзначимо, що матч відбудеться без глядачів.