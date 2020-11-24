Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони

Стали відомі комплекти форми команд

Динамо у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Барселону.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє в основному комплекті форми – білому з горизонтальними смужками. Динамівський воротар проведе матч у формі салатового кольору. Каталонці вийдуть на поле у ​​виїзному комплекті чорного кольору. Воротар Барселони зіграє в помаранчевому.

Відзначимо, що матч відбудеться без глядачів.