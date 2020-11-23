Барселона втратила ще одного гравця перед матчем із Динамо

Усман Дембеле не допоможе Барселоні у найближчих матчах

Вінгер Барселони Усман Дембеле пропустить поєдинок проти Динамо в рамках Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Французький футболіст отримав травму в грі проти мадридського Атлетіко (0:1). Дембеле тривалий час звертався до головного тренера Барселони Рональду Куману про прохання замінити його, проте нідерландець відмовився робити це.

Після медичного обстеження стало відомо, що у француза розтягнення плеча. Таким чином, Дембеле може пропустити місяць через травму.

Раніше повідомлялося, що Піке пропустить від 3 до 5 місяців через травму хрестоподібних зв'язок.