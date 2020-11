Півзахисник Барселони Сержі Роберто отримав травму стегна у поєдинку проти Атлетіко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець пропустить близько двох місяців.

Також, Піке отримав травму перед матчем з Динамо. Терміни його відновлення не встановлені, вони буде залежати від ходу лікування травми.

