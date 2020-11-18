Норвегії присудили технічну поразку за пропуск матчу з Румунією

Матч норвежці пропустили через виявлений коронавірус у гравця

Джерело - Чемпіон.

УЄФА присудила збірній Норвегії технічну поразку з рахунком 0:3 за пропуск матчу Ліги націй з Румунією.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Норвегії.

Норвежці не змогли прибути на матч після заборони на виїзд з країни від місцевого Міністерства охорони здоров'я через позитивного тесту на коронавірус у захисника Омара Ельабделлауі.

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke. — Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020

Норвегія може оскаржити рішення після отримання мотивувальної частини. Якщо рішення залишиться в силі, то у Норвегії буде 9 очок після 5 турів, у Румунії - 7. Австрія, лідируюча в групі B1, набрала 12 балів.

Нагадаємо, долю матчу Швейцарія – Україна визначить комітет УЄФА.