Норвегії присудили технічну поразку за пропуск матчу з Румунією

УЄФА присудила збірній Норвегії технічну поразку з рахунком 0:3 за пропуск матчу Ліги націй з Румунією.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Норвегії.

Норвежці не змогли прибути на матч після заборони на виїзд з країни від місцевого Міністерства охорони здоров'я через позитивного тесту на коронавірус у захисника Омара Ельабделлауі.

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke.