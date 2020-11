АПЛ назвала найкращого гравця жовтня

Англійська Прем'єр-ліга визнала найкращим гравцем жовтня нападника Тоттенгема Сон Хин Міна.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У жовтні Сон зіграв за Тоттенгем в АПЛ три матчі, проти Манчестер Юнайтед (6:1), Вест Гема (3:3) і Бернлі (1:0), в яких 4 рази вражав ворота суперників і віддав 2 результативні передачі.

