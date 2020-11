Тоттенгем розпочав переговори з нападником Сон Хин Міном щодо продовження контракту.

Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра в своєму Twitter.

Клуб пропонує корейському форварду угоду до 2025 року. Нинішній контракт Сона закінчується в 2023 році.

Керівництво "шпор" впевнено, що перемовини пройдуть успішно і будуть закриті найближчим часом.

#Tottenham are in advanced talks with the agent Frank Trimboli to extend Heung-min #Son’s contract (expires in 2023) until 2025. #Spurs are confident to reach an agreement and complete the deal. #transfers #THFC