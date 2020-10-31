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Сьогодні, 31 жовтня, відбулися матчі 9 туру Другої ліги України.
Чемпіонат України - Друга ліга
9 тур, 31 жовтня
Діназ - Епіцентр 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 21 Барбоса, 1:1 - 25 Бовтрук, 1:2 - 56 Ничипоренко
ГФК Металург - Кривбас 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 26 Бєлоусов, 1:1 - 31 Говрат, 1:2 - 43 Говрат, 2:2 - 88 Сидоров
Нива Вінниця - Чернігів 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Гемега, 2:0 - 84 Смоловський
Енергія - Черкащина 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 14 Пічугін, 0:2 - 18 Олейник, 1:2 - 29 Доля, 2:2 - 65 Доля
Яруд - Дніпро Черкаси 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Аверьянов, 0:2 - 54 Фхакадзе, 1:2 - 83 Янаков, 2:2 - 90+2 Сандрак
Нагадаємо, Карпати Галич розгромили Ужгород, Метал розібрався із Балканами.