 Асист Зозулі допоміг Альбасете перемогти Райо Вальєкано у Сегунді | Футбол | Champion.com.ua
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Асист Зозулі допоміг Альбасете перемогти Райо Вальєкано у Сегунді

Сьогодні 08:29 1101 0
Роман Зозуля допоміг своїй команді здобути перемогу
Асист Зозулі допоміг Альбасете перемогти Райо Вальєкано у Сегунді
#Альбасете, #Райо Вальєкано, #Зозуля

Альбасете у 8 турі Сегунди вдома обіграв Райо Вальєкано.

Матч завершився із рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Український нападник Роман Зозуля відзначився результативною передачею на початку другого тайму, чим допоміг зробити рахунок 2:0. Альбасете довів поєдинок до логічного завершення, хоч і пропустили в кінці зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Сегунда
8 тур, 25 жовтня

Альбасете - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Бойомо, 2:0 – 47 Сільвестре, 2:1 – 80 Ісі

Нагадаємо, екстренер Тенеріфе Гарай очолив Альбасете Зозулі.

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