Асист Зозулі допоміг Альбасете перемогти Райо Вальєкано у Сегунді

Альбасете у 8 турі Сегунди вдома обіграв Райо Вальєкано.
Матч завершився із рахунком 2:1 на користь господарів поля.
Український нападник Роман Зозуля відзначився результативною передачею на початку другого тайму, чим допоміг зробити рахунок 2:0. Альбасете довів поєдинок до логічного завершення, хоч і пропустили в кінці зустрічі.
Чемпіонат Іспанії – Сегунда
8 тур, 25 жовтня
Альбасете - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 43 Бойомо, 2:0 – 47 Сільвестре, 2:1 – 80 Ісі
Нагадаємо, екстренер Тенеріфе Гарай очолив Альбасете Зозулі.