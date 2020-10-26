Асист Зозулі допоміг Альбасете перемогти Райо Вальєкано у Сегунді

Роман Зозуля допоміг своїй команді здобути перемогу

Альбасете у 8 турі Сегунди вдома обіграв Райо Вальєкано.

Матч завершився із рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Український нападник Роман Зозуля відзначився результативною передачею на початку другого тайму, чим допоміг зробити рахунок 2:0. Альбасете довів поєдинок до логічного завершення, хоч і пропустили в кінці зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Сегунда

8 тур, 25 жовтня

Альбасете - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Бойомо, 2:0 – 47 Сільвестре, 2:1 – 80 Ісі

Нагадаємо, екстренер Тенеріфе Гарай очолив Альбасете Зозулі.