Брюгге Соболя сенсаційно програв у 10 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге на виїзді програв Левену.
У стартовому складі Брюгге на поле вийшов українець Едуард Соболь, який був замінений на 69-й хвилині. Українець в одному з епізодів зустрічі був покараний жовтою карткою.
Незважаючи на поразку, Брюгге продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
10 тур, 25 жовтня
Левен - Брюгге 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Анрі (пен), 1:1 - 45 Ланг (пен), 2:1 - 57 Мерсьє
Раніше, у стартовому турі Ліги чемпіонів Брюгге переграв Зеніт.