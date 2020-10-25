Брюгге Соболя сенсаційно програв у 10 турі Ліги Жупіле

Українець відіграв 69 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге на виїзді програв Левену.

У стартовому складі Брюгге на поле вийшов українець Едуард Соболь, який був замінений на 69-й хвилині. Українець в одному з епізодів зустрічі був покараний жовтою карткою.

Незважаючи на поразку, Брюгге продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

10 тур, 25 жовтня

Левен - Брюгге 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Анрі (пен), 1:1 - 45 Ланг (пен), 2:1 - 57 Мерсьє

Раніше, у стартовому турі Ліги чемпіонів Брюгге переграв Зеніт.