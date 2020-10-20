Луческу: Анчелотті питав мене щодо Циганкова

Владислав Супряга може стати відмінним центральним нападником.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Супряга може стати відмінним центральним нападником, йому просто потрібно набратися досвіду. Але він не єдиний талант клубу. У захисті я використовую Забарна 2002 року народження, зліва - Миколенко 1999 го. Вони обидва дуже хороші.

Також є 23-річний Циганков, для мене це найкращий український талант. У нього були проблеми зі здоров'ям, але він відновився. Анчелотті питав щодо нього для Евертона", - сказав Луческу.