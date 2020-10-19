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Дикань: Коли грав у Чечні – бачив усю зброю, що існує

Вчора 23:42 675 0
Колишній голкіпер збірної України пригадав свої виступи в Чечні
Дикань: Коли грав у Чечні – бачив усю зброю, що існує

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар збірної України, московського Спартака та грозненського Терека Андрій Дикань побачив у своєму життя чимало зброї та озброєних людей.

Про це розповів сам ексфутболіст в інтерв'ю Stargorod Sport.

"Я побував на святкуванні 9 травня, на параді саме в Грозному. І я побачив усю зброю, що існує. Враження тоді були класні, цікаво було подивитися. Тому що як було? Приїзжаєш до Грозного, до готелю заселилися, поїли, до гри підготувалися. Ми практично нікуди не виходили.

Коли прилітали до Грозного перед грою, команда сіла до автобусу – не знаю скільки машин їхало навколо, які автобус охороняли, не знаю від кого. Але вони охороняють. І на кожному перехресті стоїть озброєна людина. Для чого це? Мабуть, у них свої там правила безпеки", - згадав Дикань.

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