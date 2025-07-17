Шахтар назвав стартовий склад на матч-відповідь Ліги Європи проти Ільвеса

У четвер, 17 липня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 проти фінського Ільвеса. Стали відомі стартові склади команд.

Ільвес: Віртанен, Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу, Валліус, Асперген, Попович, Улунду, Канга, Гютенен, Стьопін

Шахтар: Різник, Азаров, Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас, Невертон, Очеретько, Педріньйо, Егіналду, Бондаренко, Траоре

ФК Шахтар

Поєдинок відбудеться у фінському місті Тампере на стадіоні "Таммела". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

У першому матчі Шахтар здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Раніше Шахтар визначився зі стадіоном, на якому гратиме домашні єврокубкові матчі.