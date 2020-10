Мбаппе присвятив гол юному уболівальнику ПСЖ, який бореться з раком

ПСЖ розгромив Нім в матчі 7 туру чемпіонату Франції, а нападник Кіліан Мбаппе зробив в цьому матчі дубль.

Свій перший гол француз присвятив восьмирічному вболівальнику ПСЖ, який бореться з раком.

Під час святкування забитого м'яча Мбаппе показав футболку, на якій написано "Тримайся, Люка, я з тобою".

"Be brave Lucas, I am with you."



Kylian Mbappe sends a message to a young PSG fan who is battling cancer after scoring the opening goal vs Nimes 🙏 pic.twitter.com/aDM0NhsINV