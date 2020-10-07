 Вест Гем позбувся конкурента Ярмоленка | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем позбувся конкурента Ярмоленка

Сьогодні 16:59 931 0
Вест Гем віддав гравця в оренду
Вест Гем позбувся конкурента Ярмоленка
#Вест Гем, #Андерсон

Джерело - espreso.tv.

Вест Гем віддав у оренду португальському Порту бразильця Феліпе Андерсона, який був конкурентом Андрія Ярмоленка на позиції правого вінгера

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Нинішній сезон Феліпе Андресон проведе на правах оренди у Порту.

Бразилець перейшов до Вест Гема у 2018 році за 38 млн євро. Він зіграв за лондонців 72 матча, забив 12 голів та віддав 12 результативних передач.

Напередодні Вест Гем домовився з Вілширом про розірвання контракту з обопільної згоди

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