Вест Гем позбувся конкурента Ярмоленка

Вест Гем віддав гравця в оренду

Вест Гем віддав у оренду португальському Порту бразильця Феліпе Андерсона, який був конкурентом Андрія Ярмоленка на позиції правого вінгера

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Нинішній сезон Феліпе Андресон проведе на правах оренди у Порту.

Бразилець перейшов до Вест Гема у 2018 році за 38 млн євро. Він зіграв за лондонців 72 матча, забив 12 голів та віддав 12 результативних передач.

Напередодні Вест Гем домовився з Вілширом про розірвання контракту з обопільної згоди