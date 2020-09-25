Найбагатший футболіст світу залишив АПЛ заради португальського клубу

Болкіах є членом королівської сім'ї

Фаїк Болкіах перейшов у португальський Марітіму з англійського Лестера.

Про це повідомляє офіційний сайт Марітіму.

Зазначимо, що трансфер 22-річного Фаїка відбувся на правах вільного агента. Болкіах – вихованець лондонського Челсі та Арсеналу, з 2016-го року він захищав кольори молодіжної команди Лестера. За перші команди англійських клубів брунеєць не зіграв.

В активі Болкіаха 5 матчів у складі збірної своєї країни (1 гол). Фаїк став відомим через те, що є членом королівської сім'ї. Його дядько - султан Брунею, статки якого оцінюються від 18 до 24 мільярдів євро.

Раніше, Лестер підписав гравця Роми.