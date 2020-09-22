Луческу: Готую команду до усіх можливих сценаріїв

Динамо буде готове до будь-якого розвитку подій у матчі проти Гента.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

"Який результат буде прийнятним? Звичайно, не можна забувати, що це протистояння складається з двох матчів. Мої три головні принципи в роботі: створити боєздатну команду, поставити їй гру, а потім домагатися з нею результатів. Але коли ми говоримо про таку стадію Ліги чемпіонів, головний пріоритет – безперечно результат.

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Що стосується першого матчу, який відбудеться завтра, я готую команду до всіх можливих сценаріїв, які можуть скластися на полі. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник. Тому дуже складно сказати, як завтра буде складатися матч", - розповів Луческу.