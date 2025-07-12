Підсилення захисту: Атлетико хоче підписати капітана Феєнорда

Мадридський Атлетико зацікавлений у підписанні капітана Феєнорда Давіда Ганцко.

Про це повідомляє видання AS.

За даними джерела, "матрацники" відмовилися від ідеї трансферу захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро через його високу ціну та зосередилися на 27-річному Ганцко.

Поки що Атлетико не надсилав офіційної пропозиції Феєнорду. Нідерландський клуб оцінює свого ключового гравця у 35 мільйонів євро.

Контракт Ганцко з Феєнордом діє до 30 червня 2028 року. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро.

У минулому сезоні Давід Ганцко зіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі.

Раніше Інтер Маямі розпочав переговори з Атлетико про трансфер чемпіона світу.