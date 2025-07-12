Підсилення захисту: Атлетико хоче підписати капітана Феєнорда
Мадридський Атлетико зацікавлений у підписанні капітана Феєнорда Давіда Ганцко.
Про це повідомляє видання AS.
За даними джерела, "матрацники" відмовилися від ідеї трансферу захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро через його високу ціну та зосередилися на 27-річному Ганцко.
Поки що Атлетико не надсилав офіційної пропозиції Феєнорду. Нідерландський клуб оцінює свого ключового гравця у 35 мільйонів євро.
Контракт Ганцко з Феєнордом діє до 30 червня 2028 року. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро.
У минулому сезоні Давід Ганцко зіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі.
Раніше Інтер Маямі розпочав переговори з Атлетико про трансфер чемпіона світу.