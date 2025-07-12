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Буковина розгромила Металіст у контрольному матчі

Олег Дідух — 12 липня 2025, 17:14
Буковина розгромила Металіст у контрольному матчі
ФК Буковина

Чернівецька Буковина тріумфально завершила свій спаринг у Закарпатській області. В своєму останньому контрольному матчі команда Сергія Шищенка розгромила іншого представника Першої ліги України, харківський Металіст.

Голи в складі Буковини забивали Віталій Кольцов, Андрій Андрейчук, Віталій Груша та Богдан Бойчук.

Контрольний матч
12 липня

Буковина – Металіст – 4:0

Нагадаємо, в минулому сезоні Металіст і Буковина посіли шосте та сьоме місця в турнірній таблиці Першої ліги (група Чемпіонська). Наступний сезон Першої ліги для Буковини та Металіста розпочнеться виїзними матчами проти Інгульця та Металіста відповідно.

Вчора, 12 липня, Буковина підписала атакувального півзахисника Вереса Віталія Дахновського.

Буковина Металіст

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