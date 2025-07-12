Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Онана пропустить передсезонне турне Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 12 липня 2025, 17:25
Онана пропустить передсезонне турне Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед

Основний голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана пропустить передсезонне турне команди Рубена Аморіма.

Про це повідомляє The Telegraph.

За їхньою інформацією, 29-річний нігерійський воротар отримав травму м’язів задньої поверхні стегна. В найкращому випадку голкіпер відновиться до старту нового сезону АПЛ. Свій перший матч у чемпіонаті Англії-2025/26 команда Аморіма проведе серпня матчем проти лондонського Арсенала.

Наразі португальський тренер "Червоних дияволів" роздумує над тим, чи варто команді підписувати нового воротаря в зв’язку з травмою Онана.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед може продати 29-річного нігерійця та підписати замість нього італійця Марко Карнесеккі з Аталанти.

Манчестер Юнайтед травма Андре Онана

Манчестер Юнайтед

Дав своє добро: Манчестер Юнайтед не заважатиме Реалу при трансфері захисника Бенфіки
Легендарний екстренер Барселони переміг рак
Манчестер Юнайтед розглядає варіант із виплатою відступних за форварда збірної Італії
Санчо вимагає від Манчестер Юнайтед компенсацію за перехід у Ювентус
Майбутнє Довбика під питанням: Рома може підписати нападника Манчестер Юнайтед

Останні новини