Онана пропустить передсезонне турне Манчестер Юнайтед

Основний голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана пропустить передсезонне турне команди Рубена Аморіма.

Про це повідомляє The Telegraph.

За їхньою інформацією, 29-річний нігерійський воротар отримав травму м’язів задньої поверхні стегна. В найкращому випадку голкіпер відновиться до старту нового сезону АПЛ. Свій перший матч у чемпіонаті Англії-2025/26 команда Аморіма проведе серпня матчем проти лондонського Арсенала.

Наразі португальський тренер "Червоних дияволів" роздумує над тим, чи варто команді підписувати нового воротаря в зв’язку з травмою Онана.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед може продати 29-річного нігерійця та підписати замість нього італійця Марко Карнесеккі з Аталанти.