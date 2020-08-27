Баварія не може дозволити собі трансфер Мессі

Баварія не може дозволити собі трансфер нападника Барселони Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє журналіст Піт О'Рурк.
Голова правління мюнхенців Карл-Хайнц Румменігге заявив, що вони не мають наміру включатися в боротьбу за аргентинця.
Bayern Munich chairman Karl-Heinz Rummenigge admits they cannot afford to join the bidding war for wantaway Barcelona star Lionel Messi. #FCB #FCBayern— Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 27, 2020
Днями Мессі поінформував керівництво Барселони про бажання розірвати контракт і залишити Камп Ноу. Боси блаугранас раніше дали зрозуміти, що готові відпустити Лео лише в разі виплати його клаусула (700 мільйонів євро).
Раніше, Мессі проведе зустріч з Бартомеу.
Нагадаємо, ПСЖ розпочав переговори щодо переходу Мессі.