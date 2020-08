Баварія не може дозволити собі трансфер Мессі

Баварія не може дозволити собі трансфер нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє журналіст Піт О'Рурк.

Голова правління мюнхенців Карл-Хайнц Румменігге заявив, що вони не мають наміру включатися в боротьбу за аргентинця.

