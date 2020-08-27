Баварія не може дозволити собі трансфер Мессі

Клаусула аргентинця не досяжна для мюнхенського клубу

Баварія не може дозволити собі трансфер нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє журналіст Піт О'Рурк.

Голова правління мюнхенців Карл-Хайнц Румменігге заявив, що вони не мають наміру включатися в боротьбу за аргентинця.

Bayern Munich chairman Karl-Heinz Rummenigge admits they cannot afford to join the bidding war for wantaway Barcelona star Lionel Messi. #FCB #FCBayern — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 27, 2020

Днями Мессі поінформував керівництво Барселони про бажання розірвати контракт і залишити Камп Ноу. Боси блаугранас раніше дали зрозуміти, що готові відпустити Лео лише в разі виплати його клаусула (700 мільйонів євро).

Раніше, Мессі проведе зустріч з Бартомеу.

Нагадаємо, ПСЖ розпочав переговори щодо переходу Мессі.