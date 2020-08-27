Колишній керівник арбітрів АПЛ: Суддя зробив правильно, не призначивши 2 пенальті у ворота Динамо

В епізодах з влучаннями м'яча в руку гравцям Динамо Миколі Шапаренку та Сергію Сидорчуку в матчі за Суперкубок України з Шахтарем рефері Віталій Романов діяв правильно.

Про це заявив колишній голова арбітрів англійської Прем'єр-ліги Кіт Хакетт.

"Головний пункт - чи робить рука площу тіла ненатурально великою. Якщо ні - то це не є порушенням.

І Сидорчук, і Шапаренко були розумні в своїх діях і намагалися утримувати руку досить близько до свого тіла.

Отже, в жодному з цих випадків не було навмисної гри рукою. Правила футболу ясні щодо гри рукою в обох інцидентах. Арбітр зустрічі зробив абсолютно правильно, що не призначив пенальті", - сказав Хакетт.