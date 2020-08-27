Визначено найкращого тренера УПЛ сезону-2019/20

Скрипник обійшов Каштру і Рябоконя

Джерело - УПЛ.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визнаний кращим в УПЛ в сезоні-2019/20.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Під керівництвом Скрипника Зоря завоювала бронзу і пряму путівку в груповий раунд Ліги Європи. До останньої миті чемпіонату луганчани претендували на друге місце та участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

За результатами опитування, проведеного УПЛ, Скрипник випередив тренера Шахтаря Луїша Каштру і наставника Десни Олександра Рябоконя.

Нагадаємо, найкращим гравцем минулого сезону став Тайсон.