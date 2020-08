Варді продовжив контаркт із Лестером

Найкращий бомбардир англійської Прем'єр-ліги сезону 2019/20 Джеймі Варді перепідписав угоду з Лестером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Варді домовився про продовження чинної угоди ще на рік зі збільшенням зарплати. Тепер його контракт діє до літа 2023 року.

У кампанії 2019/20 Джеймі Варді зіграв 35 матчів в АПЛ, у яких забив 23 м'ячі та випередив у бомбардирських перегонах Обамеянга та Інгза.

The story continues 📜#lcfc is delighted to confirm that @Vardy7 has agreed a contract extension with the Foxes to June 2023! 📝 pic.twitter.com/LBstXEVNUR