Згідно з чутками, "орли" заплатили за бразильця 20 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Нападник Греміо Евертон Соарес, який входив у сферу інтересів Шахтаря, став гравцем лісабонської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба португальської команди.

Контракт розрахований до 2025-го року.

✍️ Everton assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025!#PeloBenfica pic.twitter.com/NnUo1uC4Mi — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

Згідно з чутками, "орли" заплатили за бразильця 20 млн євро.

Нагадаємо, Арсенал був близький до покупки Евертона.

Також, Вертонген підписав контракт з Бенфікою.