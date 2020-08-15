Джерело - Чемпіон.
Нападник Греміо Евертон Соарес, який входив у сферу інтересів Шахтаря, став гравцем лісабонської Бенфіки.
Про це повідомляє пресслужба португальської команди.
Контракт розрахований до 2025-го року.
✍️ Everton assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025!#PeloBenfica pic.twitter.com/NnUo1uC4Mi— SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020
Згідно з чутками, "орли" заплатили за бразильця 20 млн євро.
Нагадаємо, Арсенал був близький до покупки Евертона.
Також, Вертонген підписав контракт з Бенфікою.