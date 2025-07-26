Іларія Цуркан: Ця медаль – для моєї країни і сім’ї

Українська дзюдоїстка Іларія Цуркан прокоментувала здобуття золотої нагороди на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025.

16-річну спортсменку цитує пресслужба Національного олімпійського комітету України.

"Я відчуваю радість, що змогла завоювати золото Фестивалю. Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї", – поділилася емоціями спортсменка після тріумфу.

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Попри перемогу, шлях до золота не був легким. Іларія зізнається: перед стартовим виходом на татамі відчувала певний тиск, але з кожною наступною сутичкою діяла все впевненіше:

"Перша зустріч з суперником завжди напружена і я трошки нервувала перед нею. Але всі наступні сутички пройшли добре, я впевнено виходила на татамі й боролася. Слабких суперників на такому рівні немає, кожен своєрідний".

Уже зараз Іларія демонструє впевненість і зрілість, а її мрії – амбітні та надихаючі:

"Я мрію взяти участь в Олімпійських іграх і здобути перемогу. Мрію стати легендою, здобувати багато медалей – звісно, бажано золотих, щоб діти дивилися на мої успіхи й рівнялися на мене".

Зазначимо, що на шляху до фіналу Іларія Цуркан здобула три перемоги та усі достроково.