Іларія Цуркан: Ця медаль – для моєї країни і сім’ї
Іларія Цуркан
НОК України
Українська дзюдоїстка Іларія Цуркан прокоментувала здобуття золотої нагороди на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025.
16-річну спортсменку цитує пресслужба Національного олімпійського комітету України.
"Я відчуваю радість, що змогла завоювати золото Фестивалю. Ця медаль – для моєї країни, для моєї сім’ї", – поділилася емоціями спортсменка після тріумфу.
Попри перемогу, шлях до золота не був легким. Іларія зізнається: перед стартовим виходом на татамі відчувала певний тиск, але з кожною наступною сутичкою діяла все впевненіше:
"Перша зустріч з суперником завжди напружена і я трошки нервувала перед нею. Але всі наступні сутички пройшли добре, я впевнено виходила на татамі й боролася. Слабких суперників на такому рівні немає, кожен своєрідний".
Уже зараз Іларія демонструє впевненість і зрілість, а її мрії – амбітні та надихаючі:
"Я мрію взяти участь в Олімпійських іграх і здобути перемогу. Мрію стати легендою, здобувати багато медалей – звісно, бажано золотих, щоб діти дивилися на мої успіхи й рівнялися на мене".
Зазначимо, що на шляху до фіналу Іларія Цуркан здобула три перемоги та усі достроково.