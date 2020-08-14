Франков: Старт в 1/4 фіналу Кубка України - ініціатива Шахтаря

Донецький Шахтар і київське Динамо у наступному сезоні будуть стартувати з 1/4 фіналу розіграшу Кубка України.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Довелось чути, що ініціатива такого собі гоп-стопу (у Англії, наприклад, навіть зараз клуби АПЛ заходять в 1/32 фіналу) йшла від Шахтаря, який остаточно втомився від України. Відмовити не могли - Шахтар же, будь-які інші міркування тут не мають значення. Динамо, своєчасно дізнавшись про такий бічний штрек, вагомо промовило: "А ми що, гірші?!" і приєдналося. Відмовити не могли, хоча вже з іншої причини ...

У підсумку - радість тренера: дивний скорочений сезон розвантажений максимально. З цього боку - зрозуміло, можна не пояснювати. З іншого - вибачте, самі розумієте, як виглядає в таких умовах турнір на ймення Кубок України", - зазначив Франков.