Динамо хоче за Супрягу 15 мільйонів, у Болоньї немає таких грошей

Італійський клуб готовий переключитися на альтернативні варіанти

Болонья не зможе потягнути трансфер форварда Динамо Владислава Супряги, за якого київський клуб хоче не менше 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє Tutto Bologna Web.

Болонья може запропонувати тільки 8-10 мільйонів і бонуси.

Повідомляється, що клуб поступово переключається на альтернативні варіанти, так як Болонья не готова віддавати такі гроші.

Раніше повідомлялося, що Динамо, в цілому, зараз не готове до продажу Супряги через те, що в команді не вистачає нападників: Артем Бесєдін дискваліфікований, Фран Соль не в формі, а Назарій Русин підхопив коронавірус.