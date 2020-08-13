Динамо хоче за Супрягу 15 мільйонів, у Болоньї немає таких грошей

Джерело - sport.ua.
Болонья не зможе потягнути трансфер форварда Динамо Владислава Супряги, за якого київський клуб хоче не менше 15 мільйонів євро.
Про це повідомляє Tutto Bologna Web.
Болонья може запропонувати тільки 8-10 мільйонів і бонуси.
Повідомляється, що клуб поступово переключається на альтернативні варіанти, так як Болонья не готова віддавати такі гроші.
Раніше повідомлялося, що Динамо, в цілому, зараз не готове до продажу Супряги через те, що в команді не вистачає нападників: Артем Бесєдін дискваліфікований, Фран Соль не в формі, а Назарій Русин підхопив коронавірус.