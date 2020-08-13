Нам пощастило, що ми можему спостерігати за грою таких футболістів як Ліонель Мессі чи Роберт Левандовський.

Про це розповів головний тренер Барселони Кіке Сетьєн.

"Левандовський відмінний футболіст, але я вважаю, що він не перебуває на одному рівні з Лео Мессі. Так, він дійсно проводить відмінний відрізок, йому дуже добре допомагають багато партнерів по команді. Добре, що ці футболісти грають, і ми можемо ними насолоджуватися", - сказав Сетьєн.