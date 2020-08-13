Джерело - Marca.
Нам пощастило, що ми можему спостерігати за грою таких футболістів як Ліонель Мессі чи Роберт Левандовський.
Про це розповів головний тренер Барселони Кіке Сетьєн.
"Левандовський відмінний футболіст, але я вважаю, що він не перебуває на одному рівні з Лео Мессі. Так, він дійсно проводить відмінний відрізок, йому дуже добре допомагають багато партнерів по команді. Добре, що ці футболісти грають, і ми можемо ними насолоджуватися", - сказав Сетьєн.
Нагадаємо, Ліверпуль почав переговори з Баварією по Тьяго.