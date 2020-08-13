 Левандовский - відмінний, але він не на рівні Мессі, - Сетьєн | Футбол | Champion.com.ua
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Сетьєн: Левандовский - відмінний футболіст, але він не на рівні Мессі

Сьогодні 20:55 772 0
На думку коуча Барселони, поляку допомагають партнери
Сетьєн: Левандовский - відмінний футболіст, але він не на рівні Мессі
#Левандовський, #Мессі, #Баварія, #Барселона

Джерело - Marca.

Нам пощастило, що ми можему спостерігати за грою таких футболістів як Ліонель Мессі чи Роберт Левандовський.

Про це розповів головний тренер Барселони Кіке Сетьєн.

"Левандовський відмінний футболіст, але я вважаю, що він не перебуває на одному рівні з Лео Мессі. Так, він дійсно проводить відмінний відрізок, йому дуже добре допомагають багато партнерів по команді. Добре, що ці футболісти грають, і ми можемо ними насолоджуватися", - сказав Сетьєн.

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