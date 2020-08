Захисник Наполі Каліду Кулібалі може перейти в англійський Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Англійський клуб знаходиться на стадії просунутих переговорів з агентом футболіста.

Для гравця готовий контракт до 2025 року з зарплатою в 10 мільйонів євро в рік.

Відзначається, що Манчестер Сіті працює над досягненням угоди з Наполі. Власник неаполітанців просить за гравця не менше 80 мільйонів євро.

