 Наполі готовий продати свого лідера Кулібалі за 80 млн | Футбол | Champion.com.ua
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Наполі готовий продати Кулбалі за 80 млн євро

Сьогодні 21:14 270 0
Манчестер Сіті готовий заплатити 55 млн
Наполі готовий продати Кулбалі за 80 млн євро
#Манчестер Сіті, #Наполі, #Кулібалі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може перейти в англійський Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Англійський клуб знаходиться на стадії просунутих переговорів з агентом футболіста.

Для гравця готовий контракт до 2025 року з зарплатою в 10 мільйонів євро в рік.

Відзначається, що Манчестер Сіті працює над досягненням угоди з Наполі. Власник неаполітанців просить за гравця не менше 80 мільйонів євро.

"Містяни" наразі готові запропонувати 55 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Зінченка та Отаменді можуть обміняти на Кулібалі.

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