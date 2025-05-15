Чоловік легендарної Серени Вільямс придбав акції Челсі

Бізнесмен та чоловік легендарної тенісистки Серени Вільямс, Алексіс Оганян, придбав частку жіночої команди Челсі.

Про це повідомляє Talksport.

Співзасновник Reddit вклав у купівлю восьми відсотків акцій лондонського колективу близько 20 мільйонів фунтів.

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Челсі – найдорожча жіноча команда у футболі, її вартість складає близько 225 мільйонів фунтів, але очікується, що найближчим часом ця сума зросте ще на 20 млн.

"Я вже робив великі ставки на спорт, тож час зробити ще одну. Для мене велика честь допомогти цьому клубу стати найулюбленішим у США", – розповів про своє рішення Оганян.

Зазначимо, що Алексіс Оганян одружений на легенді тенісу Серені Вільямс з 2017 року. У пари народилось дві доньки – Олімпія та Адіра Рівер.

Раніше повідомлялось, що Челсі продав жіночу команду самим собі та уникнув покарання за порушення Правил прибутковості.