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Триразова олімпійська чемпіонка візьме участь у меморіалі Ван Дамма

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 11:02
Триразова олімпійська чемпіонка візьме участь у меморіалі Ван Дамма
Нафі Тіам
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Триразова олімпійська чемпіонка по семиборству бельгійка Нафі Тіам візьме участь у 49-му меморіалі Іво Ван Дамма.

Про це повідомила директорка меморіалу Кім Геварт. Її слова цитує HLN.be.

"Ми, звісно, ​​дуже раді, що Нафі приїжджає. Минулого року публіка була рада, що вона прийшла привітати людей. Нафі – це просто винятковий талант.

Такі гучні імена, як вона, важливі для того, щоб зацікавити людей", – сказала Геварт.

Меморіал Ван Дамма – це щорічні легкоатлетичні змагання на стадіоні імені короля Бодуена в Брюсселі, які відбуваються наприкінці серпня або на початку вересня.

Турнір названий на честь бельгійського легкоатлета Іво ван Дамма, який на Олімпійських іграх 1976 здобув дві срібні медалі (біг на 800 і 1500 м). 

Тіам пропустила чемпіонат Європи і чемпіонат світу у приміщенні, тому що вона хоче повністю зосередитися на Чемпіонаті світу на відкритому повітрі, який відбудеться з 13 по 21 вересня в Токіо.

Титул чемпіона світу в закритих приміщеннях – єдиний титул, якого досі немає в трофейній шафі спортсменки.

Вона вигравала золото на Іграх у Ріо, Токіо та Парижі. Також вона двічі тріумфувала на чемпіонаті світу та тричі ставала чемпіонкою Європи.

Легка атлетика Нафі Тіам

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