Триразова олімпійська чемпіонка візьме участь у меморіалі Ван Дамма
Триразова олімпійська чемпіонка по семиборству бельгійка Нафі Тіам візьме участь у 49-му меморіалі Іво Ван Дамма.
Про це повідомила директорка меморіалу Кім Геварт. Її слова цитує HLN.be.
"Ми, звісно, дуже раді, що Нафі приїжджає. Минулого року публіка була рада, що вона прийшла привітати людей. Нафі – це просто винятковий талант.
Такі гучні імена, як вона, важливі для того, щоб зацікавити людей", – сказала Геварт.
Меморіал Ван Дамма – це щорічні легкоатлетичні змагання на стадіоні імені короля Бодуена в Брюсселі, які відбуваються наприкінці серпня або на початку вересня.
Турнір названий на честь бельгійського легкоатлета Іво ван Дамма, який на Олімпійських іграх 1976 здобув дві срібні медалі (біг на 800 і 1500 м).
Тіам пропустила чемпіонат Європи і чемпіонат світу у приміщенні, тому що вона хоче повністю зосередитися на Чемпіонаті світу на відкритому повітрі, який відбудеться з 13 по 21 вересня в Токіо.
Титул чемпіона світу в закритих приміщеннях – єдиний титул, якого досі немає в трофейній шафі спортсменки.
Вона вигравала золото на Іграх у Ріо, Токіо та Парижі. Також вона двічі тріумфувала на чемпіонаті світу та тричі ставала чемпіонкою Європи.