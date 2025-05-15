Магучіх домовилася: відомо, в якому японському місті збірна України готуватиметься до ЧС
Ярослава Магучіх
sponichi.co.jp
Рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед жінок та чемпіонка Олімпіади в Парижі Ярослава Магучіх підписала контракт з містом Насу-Сіобара, префектура Точіґі. У цьому місті збірна України з легкої атлетики буде готуватися до чемпіонату світу.
Про це повідомляє Sponichi.co.jp.
"Підтримка міста Насу-Сіобара – це велика допомога. Завдяки цьому я зможу викластися на повну на турнірі. Я хочу досягти найкращих результатів", – заявила Ярослава.
"Ми хочемо забезпечити комфортні умови для спортсменів і підтримати їх, щоб вони могли добре виступити на турнірі", – сказав мер Мічітаро Ватанабе.
Чемпіонат світу з легкої атлетики на відкритому повітрі пройде в Токіо з 13 до 21 вересня. Відстань між Насу-Сіобарою та столицею Японії складає 184 км.
Нещодавно українська стрибунка у висоту стала переможницею комерційного турніру в Досі.
Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги у стрибках у висоту.
За словами спортсменки, висота 2,10 метри для неї не буде межею, вона хоче стрибати все вище та вище.