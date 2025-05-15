Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Магучіх домовилася: відомо, в якому японському місті збірна України готуватиметься до ЧС

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 12:06
Магучіх домовилася: відомо, в якому японському місті збірна України готуватиметься до ЧС
Ярослава Магучіх
sponichi.co.jp

Рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед жінок та чемпіонка Олімпіади в Парижі Ярослава Магучіх підписала контракт з містом Насу-Сіобара, префектура Точіґі. У цьому місті збірна України з легкої атлетики буде готуватися до чемпіонату світу.

Про це повідомляє Sponichi.co.jp.

"Підтримка міста Насу-Сіобара – це велика допомога. Завдяки цьому я зможу викластися на повну на турнірі. Я хочу досягти найкращих результатів", – заявила Ярослава.
"Ми хочемо забезпечити комфортні умови для спортсменів і підтримати їх, щоб вони могли добре виступити на турнірі", – сказав мер Мічітаро Ватанабе.

Чемпіонат світу з легкої атлетики на відкритому повітрі пройде в Токіо з 13 до 21 вересня. Відстань між Насу-Сіобарою та столицею Японії складає 184 км.

Нещодавно українська стрибунка у висоту стала переможницею комерційного турніру в Досі.

Читайте також :
Відео Ніколи цього не забуду: Магучіх потролила організаторів турніру в Досі за конфуз зі стрибком

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги у стрибках у висоту.

За словами спортсменки, висота 2,10 метри для неї не буде межею, вона хоче стрибати все вище та вище.

Легка атлетика Ярослава Магучіх чемпіонат світу

Легка атлетика

Бех-Романчук тимчасово відсторонено через провальну допінг-пробу
Триразова олімпійська чемпіонка візьме участь у меморіалі Ван Дамма
Чемпіонка Європи зізналася, що їй пропонували 200 тисяч за використану білизну
Болт пояснив, який фактор може змусити його повернутися до змагань
Нідерландський спринтер вирішив продати свою золоту олімпійську медаль

Останні новини