Промоутер підтвердив, що Усик хоче бою проти Джейка Пола
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk
Промоутер компанії MVP, яку заснував Джейк Пол, Накіса Бідарян підтвердив, що команда Олександра Усика (23-0, 14 КО) звертається до них, щоб організувати бій за правилами MMA.
Його слова передає FigthHubTV.
"Усик викликав Джейка багато разів в ММА. Вони контактували з нами за лаштунками, вони хочуть поєдинку в 2026 році.
Це те, до чого ми точно будемо прагнути", – заявив він.
Український боксер свій наступний бій проведе 19 липня. Суперником буде британець Даніель Дюбуа.
Джейк Пол 28 червня вийде на ринг проти колишнього чемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.
Нагадаємо, наприкінці березня Сергій Лапін, тренер Олександра, заявляв про можливий бій Усика та Джейка Пола.