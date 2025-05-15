Промоутер підтвердив, що Усик хоче бою проти Джейка Пола

Промоутер компанії MVP, яку заснував Джейк Пол, Накіса Бідарян підтвердив, що команда Олександра Усика (23-0, 14 КО) звертається до них, щоб організувати бій за правилами MMA.

Його слова передає FigthHubTV.

"Усик викликав Джейка багато разів в ММА. Вони контактували з нами за лаштунками, вони хочуть поєдинку в 2026 році.

Це те, до чого ми точно будемо прагнути", – заявив він.