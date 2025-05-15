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Промоутер підтвердив, що Усик хоче бою проти Джейка Пола

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 11:42
Промоутер підтвердив, що Усик хоче бою проти Джейка Пола
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Промоутер компанії MVP, яку заснував Джейк Пол, Накіса Бідарян підтвердив, що команда Олександра Усика (23-0, 14 КО) звертається до них, щоб організувати бій за правилами MMA.

Його слова передає FigthHubTV.

"Усик викликав Джейка багато разів в ММА. Вони контактували з нами за лаштунками, вони хочуть поєдинку в 2026 році.

Це те, до чого ми точно будемо прагнути", – заявив він.

Український боксер свій наступний бій проведе 19 липня. Суперником буде британець Даніель Дюбуа. 

Джейк Пол 28 червня вийде на ринг проти колишнього чемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

Нагадаємо, наприкінці березня Сергій Лапін, тренер Олександра, заявляв про можливий бій Усика та Джейка Пола. 

Олександр Усик Джейк Пол

Джейк Пол

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