Гравець збірної України Андрій Войналович став чемпіоном Азербайджану у складі Сабаха.

Команда з Баку переграла Нефтчі 83:78 та виграла фінальну серію із загальним рахунком 4:2. Для Сабаха це третій чемпіонський титул поспіль.

У вирішальному матчі Войналович зіграв 27 хвилин, за які набрав 20 очок (7/9 двоочкові, 1/3 триочкові, 3/3 штрафні), зробив 1 підбирання, 3 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

Загалом Войналович відіграв у 25 матчах чемпіонату Азербайджану, в середньому перебуваючи на паркеті 23 хвилини, за які набирав 11.4 очок та виконував 4.2 підбирання.

Валмієра з Ростиславом Новицьким у складі виграла перший матч бронзової серії проти Рігас Зеллі у чемпіонаті Латвії – 97:83. Українець провів на майданчику 29 хвилин, за які набрав 14 очок та зібрав 7 підбирань та одне перехоплення.

Напередодні збірна України дізналась суперників у відборі до чемпіонату світу 2027 року.