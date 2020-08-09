Ноа здобув сенсаційну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч за Суперкубок Вірменії 2020, в якому зустрілися Арарат-Вірменія і Ноа.

В основному складі Арарату-Вірменія вийшов український захисник Сергій Вакуленко. Команда Ноа зуміла врятувати гру на останній хвилині основного часу (1:1).

А героєм матчу став український півзахисник Ноа Денис Дедечко. За рахунку 1:1 в екстратаймі українець чітко реалізував пенальті на 99-й хвилині.

Суперкубок Вірменії 2020

9 серпня

Ноа - Арарат-Вірменія 2:1 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0)

Голи: 0:1 - 60 Ліма, 1:1 - 90 Лаврищев, 2:1 - 99 Дедечко (пен)

Раніше, у Вірменії 25 українців дискваліфіковані за договірні матчі.