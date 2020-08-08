 Усі в Динамо дуже задоволені Луческу, - Вівчаренко | Футбол | Champion.com.ua
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Вівчаренко: Усі в Динамо дуже задоволені Луческу

Сьогодні 19:41 1476 0
Гравці вже увійшли в певний ритм і набрали форму
Вівчаренко: Усі в Динамо дуже задоволені Луческу
#Динамо, #Луческу, #Моро

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Усім гравцям Динамо подобається тренувальний процес з новим тренером Мірчею Луческу.

Про це заявив захисник киян Констянтин Вівчаренко.

"Загалом, тренувальний процес всім подобається, все дуже задоволені новим тренером. Думаю, що з новим тренером прийдуть і нові перемоги. Не можу сказати, що було складно, так як ми починали підготовку з командою U21. Ми вже увійшли в певний ритм і набрали форму, тому не було настільки важко", - сказав Вівчаренко.

Нагадаємо, київське Динамо програло конкуренцію московському за Моро.

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