Усім гравцям Динамо подобається тренувальний процес з новим тренером Мірчею Луческу.

Про це заявив захисник киян Констянтин Вівчаренко.

"Загалом, тренувальний процес всім подобається, все дуже задоволені новим тренером. Думаю, що з новим тренером прийдуть і нові перемоги. Не можу сказати, що було складно, так як ми починали підготовку з командою U21. Ми вже увійшли в певний ритм і набрали форму, тому не було настільки важко", - сказав Вівчаренко.