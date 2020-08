В АПЛ назвали претендентів на звання найкращого гравця сезону

Прем'єр-ліга оголосила номінантів на отримання статусу найкращого в сезоні, що завершився.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За звання найкращого посперечаються 7 футболістів - це Трент Алеґзандер-Арнолд, Джордан Хендерсон, Садіо Мане (всі – Ліверпуль), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Денні Інгз (Саутгемптон), Джеймі Варді (Лестер), Нік Поуп (Бернлі).

Також, стали відомі претенденти на звання найкращого молодого гравця сезону. До списку номінантів потрапили Трент Алеґзандер-Арнолд (Ліверпуль), Дін Гендерсон (Шеффілд Юнайтед), Крістіан Пулишич та Мейсон Маунт (обидва – Челсі), Антоні Марсьяль, Мейсон Грінвуд та Маркус Рашфорд (всі – Манчестер Юнайтед), а також Джек Гріліш (Астон Вілла).

