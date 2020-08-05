Клуб оформив другий трансфер за короткий час

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті підписав Натана Аке, який раніше виступав у складі Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з нідерландським захисником розрахований до 2025-го року. Виходячи з даних, які публікують англійські ЗМІ, трансфер обійшовся містянам в 41 мільйон фунтів.

Натан - вихованець Челсі, в якому він закріпитися не зумів. У нього були певні проблеми з Жозе Моуріньо. У минулому сезоні в складі Борнмута він провів 30 матчів і забив два голи.

Раніше, Манчестер Сіті підписав Торреса.