Манчестер Сіті підписав Торреса

Джерело - Чемпіон.
Іспанський вінгер Ферран Торрес став гравцем англійського Манчестера Сіті.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з Торресом був підписаний на п'ять років. Сума переходу не повідомляється, але ЗМІ вже інформують, що вона склала 21 мільйон фунтів. Також передбачені бонуси.
У новому клубі Ферран повинен буде замінити Лероя Сане, який відправився у Баварію. В останньому сезоні іспанець провів 44 матчі, забив шість голів і віддав вісім гольових. З Валенсією він посів дев'яте місце.
Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL
Нагадаємо, ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків.