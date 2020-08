Манчестер Сіті підписав Торреса

Іспанський вінгер Ферран Торрес став гравцем англійського Манчестера Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з Торресом був підписаний на п'ять років. Сума переходу не повідомляється, але ЗМІ вже інформують, що вона склала 21 мільйон фунтів. Також передбачені бонуси.

У новому клубі Ферран повинен буде замінити Лероя Сане, який відправився у Баварію. В останньому сезоні іспанець провів 44 матчі, забив шість голів і віддав вісім гольових. З Валенсією він посів дев'яте місце.

