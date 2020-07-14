Журналіст вказав цінник, який Суркіс повісив на Циганкова

Лідер киян може залишити команду

Джерело - Чемпіон.

Якщо київське Динамо не пройде у Лігу Чемпіонів, то треба буде розвантажувати зарплатну відомість.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.

"За останні три роки було багато команд, які цікавилися Циганковим. Тут питання в тому, наскільки Динамо готове продати свого футболіста? Продати свого лідера? Віктора називали другим Ярмоленком (і продовжують називати). З ним і без нього Динамо - дві різні команди. Він може придумати щось нестандартне, щось таке, що принесе команді необхідний результат. Питання в іншому - в ціні на Циганкова. Колись я чув від Ігоря Суркіса, що цінник на Циганкова - 50 мільйонів. Я розумію, що ця сума прописана в контракті. Динамо готове до конструктиву, але коли агенти дізнаються про цю клаусулу, то багатьох просто відлякує ця ціна. У Циганкова дуже хороша зарплата в Динамо. Якщо кияни не пройдуть в Лігу Чемпіонів, то треба буде розвантажувати зарплатну відомість. Його хотіли Наполі, Арсенал, Рома", але клаусула їх відлякує. Керівництво киян розраховувало на його виступи на Євро, мовляв, тоді ціна зросте. Зараз Динамо готове вести переговори, але звертати увагу на пропозиції в 5 або 10 мільйонів вони не стануть. Кияни готові продавати, тому що головні важелі: зарплата футболіста і необхідність наповнювати бюджет. Циганков - це і інвестиція, яка може спрацювати на користь Динамо. Суркіс розуміє, що якщо продавати свого лідера, то продавати в хорошу команду з ТОП-5 ліг Європи", - зазначив Циганик.

Раніше, Циганик назвав головних претендентів на вихід до УПЛ.