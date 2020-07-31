Три українці потрапили до ТОП-5 найдорожчих гравців чемпіонату Угорщини

Наші футболісти добре себе проявили в Угорщині

У списку найдорожчих футболістів у чемпіонаті Угорщини найвищі позиції посіли українці.

Про це повідомляє Transfermarket.

На першому місці виявився правий вінгер Ференцвароша Олександр Зубков - 1,80 мільйонів євро. Другий рядок розділили словенець Миха Блажіч (Ференцварош) і українець Іван Петряк (МОЛ-Віді) - обидва оцінюються в 1,44 млн.

Трійку ж замкнув одноклубник Зубкова центральний захисник Ігор Харатін, його ринкова вартість - 1,35 млн.

Ференцварош під керівництвом українського фахівця Сергія Реброва завоювала чемпіонство другий раз поспіль.

Нагадаємо, Ребров хоче підсилити Ференцварош нападником Шахтаря.