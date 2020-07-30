 Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу

Сьогодні 13:25 842 0
Менеджер сподівається на мудрість вболівальників
Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу
#Динамо, #Луческу

Джерело - sport.ua.

Ультрас мають допомогами київському Динамо конкретними справами.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Я сказав ультрас, що якщо у них є люди, які зможуть прийти і поліпшити роботу - будь ласка. А просто базікати я теж можу біля телевізора. І критикувати Барселону, яка програла чемпіонат. Просто так, нічого для цього не роблячи.

Працювати треба для цього. Допомагайте конкретними справами. А то виходить, що вони щось палять, а ті вболівальники, які приходять з дітками, не можуть прийти на стадіон, тому що хтось вирішив порозважатися. І нам дають матчі без глядачів. Хто від цього страждає?

Ми подивилися на футбол на сьогоднішній день під час коронавірусу. Футбол повинен бути з глядачами, інакше цей футбол не має сенсу. Але вболівати потрібно цивілізвано, інакше в цьому немає ніякого сенсу. Погаласували і когось образили.

Мене нехай ображають, то таке. Але людина, яка 32 трофея завоювала, ще не встигла приступити до роботи, а її ображають. Це нормально? Нам треба культурі вчитися! Ми хочемо в Європу? Ультрас прийшли, я не сховався і до них вийшов. Хочуть ще раз прийти - я ще раз до них вийду. Хочуть керувати клубом - будь ласка, нехай йдуть керують. Тільки гроші занесіть сюди. Мірчі успіхів!", - сказав Суркіс.

Раніше, Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо.

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