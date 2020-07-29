Манчестер Сіті узгодив перехід вінгера Валенсії

Манчестер Сіті оформив трансфер вінгера Валенсії

Джерело - Чемпіон.

Ферран Торрес найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Гектор Гомес.

Всі деталі угоди улагоджені. Сума трансферу складе 25 млн євро. Ще 10 млн Валенсія може отримати в разі виконання гравцем певних умов. Сам іспанець підпише довгостроковий контракт.

Ферран непогано зумів заявити про себе в минулому сезоні, під час якого провів 44 матчі, забив шість голів і віддав вісім гольових.

🚨🚨Negociación muy avanzada en el día de hoy entre @valenciacf y @ManCity por @FerranTorres20 con interlocutores Txiki Beguiristáin y Jorge Mendes.



💰 25M€ más 10 en variables pic.twitter.com/8CKcnzsOw4 — Héctor Gómez (@Generaldepie_) July 29, 2020

Нагадаємо, ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків.