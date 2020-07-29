 Манчестер Сіті узгодив перехід вінгера Валенсії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ
Сьогодні 22:00 501
Бабич покинув Маріуполь
Сьогодні 22:56 392
Маріуполь - Колос: відео голів і огляд матчу - онлайн
Сьогодні 22:43 741
Маріуполь - Колос 0:1. Як це було
Сьогодні 21:59 10260
Карпати розірвали контракт із Санжаром
Сьогодні 19:37 597
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 18:58 4216
Лунін наступний сезон буде грати у Реалі
Сьогодні 18:29 3009
Визначилась дата бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 16:13 1225
Зоря знайшла заміну Скрипнику
Сьогодні 15:10 2268
Ломаченка названо найкращим боксером світу у легкій вазі
Сьогодні 14:25 2643
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:13 Футбол Вербич вилетів на 3-4 тижні 256
22:56 Футбол Бабич покинув Маріуполь 392
22:45 Футбол Ібрагімович встановив унікальний рекорд у Серії А 720
22:43 Футбол Маріуполь - Колос: відео голів і огляд матчу - онлайн 741
22:28 Футбол Лечче із Шаховим обіграло Удінезе, перемоги Мілана та Лаціо. Результати 37 туру Серії А 325
22:00 Футбол Колос обіграв Маріуполь у фіналі плей-оф УПЛ 501
21:59 Футбол Маріуполь - Колос 0:1. Як це було 10260
21:55 Футбол Манчестер Сіті узгодив перехід вінгера Валенсії 1073
21:43 Футбол Журналіст спростував коронавірус у працівника Динамо-ТВ 935
21:28 Футбол Кремінь – Рух 0:1. Огляд матчу 975
21:19 Пряма трансляція Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE 9272
21:16 Футбол Додо: Шахтар заблокував трансфер у Баварію 1296
20:59 Футбол Родрігес може перейти у турецький клуб 2036
20:48 Футбол Волинь знищила Металург у 27 турі Першої ліги 1455
20:32 Футбол Евертон готує трансфер Іммобіле 1494
20:14 Футбол Динамо переглядає захисника Північної Македонії 1996
19:54 Футбол Рух обіграв Кремінь, перемоги Миная та Агробізнеса. Результати 27 туру Першої ліги 1926
19:37 Футбол Карпати розірвали контракт із Санжаром 597
19:23 Футбол Аванград обіграв Черкащину у 27 турі Першої ліги 1594
19:18 Пряма трансляція Минай - Гірник-Спорт: онлайн-трансляція Першої ліги. LIVE 795
19:16 Футбол ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків 1951
19:12 Пряма трансляція Кремінь - Рух: онлайн-трансляція Першої ліги. LIVE 736
18:58 Футбол Миколаїв несподівано обіграв Металіст 1925 у 27 турі Першої ліги 1928
18:58 Бокс Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 4216
18:47 Футбол Зараження гравця Реала коронавірусом не вплине на матч з Манчестер Сіті 2100

Манчестер Сіті узгодив перехід вінгера Валенсії

Сьогодні 21:55 1073 0
Манчестер Сіті оформив трансфер вінгера Валенсії
Манчестер Сіті узгодив перехід вінгера Валенсії
#Валенсія, #Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ферран Торрес найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Гектор Гомес.

Всі деталі угоди улагоджені. Сума трансферу складе 25 млн євро. Ще 10 млн Валенсія може отримати в разі виконання гравцем певних умов. Сам іспанець підпише довгостроковий контракт.

Ферран непогано зумів заявити про себе в минулому сезоні, під час якого провів 44 матчі, забив шість голів і віддав вісім гольових.

Нагадаємо, ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків.

Коментарі ()