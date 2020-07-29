Зараження гравця Реала коронавірусом не вплине на матч з Манчестер Сіті

У гравця Реал виявили коронавірус

УЄФА наполягає, що позитивний тест Маріано Діаса на коронавірус не позначиться на проведенні матчу між Реалом і Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Times.

Новини про зараження нападника з'явилися вчора. Сам футболіст в матчі проти Ман Сіті не зіграє.

Манчестер Сіті прийме Реал 7 серпня, перший матч завершився перемогою англійців з рахунком 2:1.

У нинішньому сезоні Маріано забив тільки один гол в 7 матчах Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, у нападника Реала виявили коронавірус.