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Зараження гравця Реала коронавірусом не вплине на матч з Манчестер Сіті

Сьогодні 18:47 396 0
У гравця Реал виявили коронавірус
Зараження гравця Реала коронавірусом не вплине на матч з Манчестер Сіті
#Реал, #Манчестер Сіті

Джерело - sportarena.com.

УЄФА наполягає, що позитивний тест Маріано Діаса на коронавірус не позначиться на проведенні матчу між Реалом і Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Times.

Новини про зараження нападника з'явилися вчора. Сам футболіст в матчі проти Ман Сіті не зіграє.

Манчестер Сіті прийме Реал 7 серпня, перший матч завершився перемогою англійців з рахунком 2:1.

У нинішньому сезоні Маріано забив тільки один гол в 7 матчах Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, у нападника Реала виявили коронавірус.

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