Рафаїлов: В Україні виконати клаусулу по Скрипнику може тільки Шахтар

У контракті Віктора Скрипника із Зорею прописана значна сума відступних в українських реаліях.

Про це заявив колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"Це компетенція президента. Якщо є фінансові можливості - утримає. Клаусула по Скрипнику існує, виконати її в Україні в повному обсязі одноразово може тільки Шахтар. Може, президент якось домовиться. Скрипник наполягав на меншій сумі, але я переконав його поставити велику цифру. Але в українських реаліях для тренера це велика сума. Мільйон доларів? Я не буду називати суму, ненормально розголошувати цифри контракту, навіть з огляду на, що я там не працюю", - сказав Рафаїлов.