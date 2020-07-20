Київське Динамо може очолити хорватський спеціаліст

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Чемпіона, на посаду головного тренера Динамо Ігор Суркіс розглядає кандидатуру 48-річного хорвата Ненада Б'єліца.

У квітні Ненад закінчив співпрацю з Динамо Загреб, із яким працював з 2018 року. Нагадаємо, Динамо Загреб під час цьогорічного групового турніру Ліги чемпіонів був суперником Шахтаря і обидва матчі не виявили переможців (3:3, 2:2). До Загреба Б'єліца тренував польський Лех, італійську Спецію, австрійські Аустрію, Вольфсберг та Лустенау 07.

Але більш пріоритетним кандидатом на пост наставника Динамо на сьогодні є українець Віктор Скрипник.

Нагадаємо, сьогодні керівництво Динамо звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера.