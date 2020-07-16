В Україні відбудуться вирішальні матчі чемпіонату УПЛ: Динамо прийме Зорю, Десна зіграє з Олександрією

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 липня, в українській Прем'єр-лізі відбудуться 2 матчі чемпіонської гонки, які можуть вирішити (хоча й не на 100%) долю чемпіонату, а точніше - срібних медалей та місця в Лізі чемпіонів.

У Києві, на стадіоні НСК Олімпійський, київське Динамо зіграє із Зорею, а Десна прийматиме Олександрію. Про варіанти завершення сезону та шанси команд, Чемпіон писав ТУТ.

Нагадаємо, наразі Зоря посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, набравши 57 очок. У киян - 56 залікових балів, у Десни - 55.

31-й тур, Чемпіонська група

Також 16 липня, відбудеться 2 матчі в Групі вибувння. Ворскла на власному полі зіграє проти Маріуполя, а Львів прийме Олімпік.

31-й тур, Група вибування

Ворскла - Маріуполь. 17:00

Львів - Олімпік. 17:00