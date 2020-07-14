 ФІФА дала згоду на використання ВАР в матчах Першої ліги, - Павелко | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко: ФІФА дала згоду на використання ВАР в матчах Першої ліги

Вчора 22:45 189 0
У другому за силою дивізіоні України буде використовуватися система відеоповторів
Павелко: ФІФА дала згоду на використання ВАР в матчах Першої ліги
#Павелко, #Перша ліга, #ФІФА

Джерело - Чемпіон.

З 25-го туру на матчах Першої ліги буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам.

Про це заявив глава УАФ Андрій Павелко.

"ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR у матчах Першої ліги вже з наступного туру. Аж вісім команд змагаються за перші місця. Відтак ціна помилки, в тому числі й суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати вірогідність їх допущення. Дякую за це Комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА, - написав Павелко

Нагадаємо, Авангард несподівано переміг Металіст 1925 у 24 турі Першої ліги.

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