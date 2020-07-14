З 25-го туру на матчах Першої ліги буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам.

Про це заявив глава УАФ Андрій Павелко.

"ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR у матчах Першої ліги вже з наступного туру. Аж вісім команд змагаються за перші місця. Відтак ціна помилки, в тому числі й суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати вірогідність їх допущення. Дякую за це Комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА, - написав Павелко