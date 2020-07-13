Баранка: Стимулювання третьою стороною - порушення правил УАФ і ФІФА

Стимулювання власником Карпат Олегом Смалійчуком суперників Руху у Першій лізі є забороненими діями.

Про це заявив глава Комітету УАФ з етики та чесної гри Франческо Баранка.

"Нещодавно деякі професіональні клуби були здивовані існуванням у Дисциплінарних правилах УАФ положень про заборону стимулювання учасників матчу третіми командами та заявили про існування вибіркового правосуддя.

У зв’язку із цим комітет з етики та чесної гри повідомляє, що у 2019 році вніс пропозиції до Виконавчого комітету УАФ щодо приведення ст. 20 Дисциплінарних правил УАФ "Маніпулювання результатами матчу" у відповідність до аналогічної статті Дисциплінарного регламенту УЄФА. Після прийняття відповідного рішення виконкому та оновлення цих та інших положень ст. 20 Дисциплінарних правил УАФ комітет розпочав активний моніторинг порушень із переліку даної статті.

Комітет визнає необізнаність більшості клубів щодо існування даного правила, що не звільняє від відповідальності, та закликає ознайомитися з новою редакцією ст. 20 Дисциплінарних правил УАФ:

"Стаття 20. Вплив на результат матчу.

Впливом на результат матчу є, зокрема, але не виключно, випадки, коли особа:

- діє у спосіб, за якого відсутні ознаки ведення чесної спортивної боротьби;

- діє у не передбачений Кодексом етики та чесної гри спосіб, що може вплинути на результат матчу чи змагання з метою отримання переваги для себе чи третьої сторони;

- безпосередньо або опосередковано бере участь у розміщенні ставок або в інших подібних заходах;

- використовує або надає іншим інформацію, що не є загальнодоступною, та отримується нею завдяки її положенню у сфері футболу, якщо це може вплинути на результат матчу;

- негайно та добровільно не повідомляє УАФ про будь-яку пропозицію або іншу діяльність, що протирічать цій статті або Кодексу етики та чесної гри.

До будь-якої особи, яка своїми діями впливає на результати матчу, застосовуються санкції, передбачені ст. 6 Правил".

Комітет наполягає, що фінансове або будь-яке інше стимулювання третьою командою учасників матчу з метою досягнення нею сприятливого турнірного положення є порушенням Кодексу етики та чесної гри УАФ, Дисциплінарних правил УАФ, аналогічних дисциплінарних положень УЄФА та ФІФА. Комітет також наголошує, що неповідомлення про достовірно відомі факти такого впливу прирівнюється до самого порушення. У випадку виявлення такі факти стануть предметом розслідування комітету з етики та чесної гри з подальшою передачею матеріалів до Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", - сказав Баранка.