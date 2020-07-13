Як виглядає турнірна таблиця УПЛ за 2 тури до фінішу

За 2 тури до завершення чемпіонату України з футболу Зоря вийшла на друге місце в турнірній таблиці

У 30-му турі Зоря перемогла Колос 2:0, набрала 57 очок та вийшла на другу позицію. Динамо зіграло внічию з Олександрією 2:2 та з 56 пунктами третє. Десна, яка поступилася Шахтарю 2:4 із 55 балами опустилася на четвертий рядок.

Шахтар, який достроково гарантував собі чемпіонство, має 78 очок.