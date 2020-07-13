Як виглядає турнірна таблиця УПЛ за 2 тури до фінішу

За 2 тури до завершення чемпіонату України з футболу Зоря вийшла на друге місце в турнірній таблиці
У 30-му турі Зоря перемогла Колос 2:0, набрала 57 очок та вийшла на другу позицію. Динамо зіграло внічию з Олександрією 2:2 та з 56 пунктами третє. Десна, яка поступилася Шахтарю 2:4 із 55 балами опустилася на четвертий рядок.
Шахтар, який достроково гарантував собі чемпіонство, має 78 очок.
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|30
|78
|2
|
Зоря
|30
|57
|3
|
Динамо
|30
|56
|4
|
Десна
|30
|55
|5
|
Олександрія
|30
|45
|6
|
Колос
|30
|29
|М
|Команда
|І
|О
|7
|
Дніпро-1
|29
|40
|8
|
Маріуполь
|28
|33
|9
|
Ворскла
|28
|28
|10
|
Олімпік
|29
|27
|11
|
Львів
|30
|24
|12
|
Карпати
|24
|15